Подписаны указы о награждении

Президент Алмазбек Атамбаев наградил Президента России Владимира Путина орденом «Манас» I степени

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин награжденорденом «Манас» I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Президент Алмазбек Атамбаев наградил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Данакер»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев награжден орденом «Данакер» за огромный личный вклад в установление стратегического партнерства и укрепление традиционной дружбы и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Президент Алмазбек Атамбаев наградил певца, композитора Фарруха Закирова орденом «Достук»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому певец, композитор, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров награжден орденом «Достук» за большой вклад в укрепление дружбы между народами Кыргызстана и Узбекистана, многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Президент Алмазбек Атамбаев наградил Президента Международного союза КВН Александра Маслякова орденом «Достук»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому президент Международного союза КВН, ведущий и руководитель телевизионной программы КВН Масляков Александр Васильевич награжден орденом «Достук» за большой вклад в укрепление дружбы между народами Кыргызстана и России, многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Президент Алмазбек Атамбаев наградил народного писателя Республики Алтай Бронтоя Бедюрова орденом «Достук»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которомународный писатель Республики Алтай Бедюров Бронтой Янгович награжден орденом «Достук» за значительный вклад в развитие и популяризацию идеи общности народов алтайской языковой семьи.