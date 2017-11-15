О внесении изменений в некоторые решения правительства в сфере беженцев

Постановление Правительства КР от 27 октября 2017 года №705



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере беженцев

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О беженцах», руководствуясь статьями 10 и 17 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении образцов бланков удостоверения беженца, свидетельства о регистрации ходатайства о статусе беженца» от 6 ноября 2002 года № 740 следующие изменения:

- в пункте 1:

образец бланка удостоверения беженца в Кыргызской Республике изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

образец бланка свидетельства о регистрации ходатайства изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

описание бланков удостоверения беженца, свидетельства о регистрации ходатайства о статусе беженца в Кыргызской Республике изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- в пункте 3 слова «Государственному комитету Кыргызской Республики по миграции и занятости» заменить словами «Государственной службе миграции при Правительстве Кыргызской Республики».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о работе с беженцами в Кыргызской Республике» от 4 апреля 2003 года № 188 следующие изменения:

- Положение о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к Положению о работе с беженцами изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Положению о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Положению о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Положению о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

- приложение 5 к Положению о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Положению о работе с беженцами изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

3. Государственной службе миграции при Правительстве Кыргызской Республики в шестимесячный срок принять соответствующие меры по исполнению данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков