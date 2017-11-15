20:32
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Внесены изменения в постановление правительства

Постановление Правительства КР от 30 октября 2017 года №717

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительных и контрольных функций и Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских» от 15 февраля 2011 года № 47

В целях реализации статьи 15 Закона Кыргызской Республики «Об оружии», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительных и контрольных функций и Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских» от 15 февраля 2011 года № 47 следующее изменение:

в Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских, утвержденной вышеуказанным постановлением:

пункт 44 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней, со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
О положении о лицензировании деятельности использования радиочастотного спектра
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
Об утверждении требований к обеспечению безопасности персональных данных
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр