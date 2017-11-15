Внесены изменения в постановление правительства

Постановление Правительства КР от 30 октября 2017 года №717



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительных и контрольных функций и Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских» от 15 февраля 2011 года № 47

В целях реализации статьи 15 Закона Кыргызской Республики «Об оружии», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительных и контрольных функций и Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских» от 15 февраля 2011 года № 47 следующее изменение:

в Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских, утвержденной вышеуказанным постановлением:

пункт 44 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней, со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков