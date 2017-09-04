О внесении изменений в постановление правительства об образовательном стандарте

Постановление Правительства КР № 496 от 18 августа 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики» от 21 июля 2014 года № 403

В целях повышения качества школьного образования, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики» от 21 июля 2014 года № 403 следующие изменения:

1) в Государственном образовательном стандарте школьного общего образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в строке «Недельная учебная нагрузка» столбца 5 пункта 37 Государственного образовательного стандарта школьного общего образования цифры «26» заменить цифрами «29»;

2) в Плане мероприятий по поэтапному внедрению стандартов нового поколения в систему школьного образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 цифру «4» заменить цифрой «5».

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

- провести оптимизацию базисного учебного плана на последующие годы;

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики выделить дополнительные средства для реализации базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год согласно расчетам в объеме 23,0 (двадцать три) миллиона сомов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков