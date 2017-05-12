Внесены дополнения в постановление о переходе на цифровое телерадиовещание

Постановление Правительства КР № 265 от 10 мая 2017 года



О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике» от 2 ноября 2011 года № 692

В целях оптимизации процессов перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, в соответствии с законами Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» и «Об электрической и почтовой связи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике» от 2 ноября 2011 года № 692 следующие дополнения и изменения:

— дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно с открытым акционерным обществом «Кыргызтелеком» (по согласованию) произвести отключение аналогового телерадиовещания с 15 мая 2017 года (аналоговые передатчики) на всей территории Кыргызской Республики, за исключением населенных пунктов республики, не охваченных цифровым телерадиовещанием в связи с географическими особенностями характеристики рельефа местности.«;

в Плане мероприятий по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— по всему тексту аббревиатуры «МТК» и «ГАС» заменить аббревиатурой «ГКИТС»;

— в пункте 7 в графе «Сроки реализации» цифры и слова «I полугодие 2015 года» заменить цифрами и словами «II полугодие 2017 года»;

— в пункте 12 в графе «Сроки реализации» цифры и слово «2015 год» заменить цифрами и словом «2017 год»;

— в пункте 13 аббревиатуру «МСР» заменить аббревиатурой «МТСР»;

— в пункте 14 в графе «Сроки реализации» слова и цифры «май 2015 года» заменить словами и цифрами «декабрь 2017 года»;

в Примечании:

— дополнить аббревиатурой «ГКИТС»;

— аббревиатуру «МСР» и слова «Министерство социального развития Кыргызской Республики» заменить соответственно аббревиатурой «МТСР» и словами «Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.