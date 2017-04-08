Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указы о назначении судей местных судов Кыргызской Республики и направлении их в Ошский и Нарынский областные суды для осуществления полномочий.

Рассмотрев предложения по кандидатам на должности судей Ошского и Нарынского областных судов, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 64, абзацем вторым части 8 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики и абзацем первым части 3 статьи 22 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» постановляется:

Назначить с 6 апреля 2017 года судьями местных судов Кыргызской Республики в первый раз сроком на 5 лет:

Исажанова Келдибека Сайдахматовича;

Койломбаева Азамата Ишимбековича.

В Ошский областный суд направлен Исажанов Келдибек Сайдахматович, в Нарынский областной суд — Койломбаев Азамат Ишимбекович.

Настоящие Указы вступают в силу со дня подписания.