Подписан закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2023 года.

Принятый Закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства, предусматривает возможность права дополнительного выбора меры пресечения, внедрения и использования возможностей современных цифровых технологий, в частности:

— внедряется новый вид меры пресечения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики в виде электронного наблюдения посредством использования электронных и иных технических устройств контроля (электронный браслет);

— с целью сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, снижения процессуальных издержек сторон, исключения дополнительных трат, связанных с расходами на проезд близких и родственников к месту проведения судебных заседаний, их проживания, обеспечения безопасности и правопорядка во время судебных разбирательств и недопущения конфликтных ситуаций между сторонами, предусматривается участие на процессах в удаленном формате (в режиме видеоконференцсвязи).