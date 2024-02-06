Ратифицировано соглашение о финансировании между Кыргызстаном и МАР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Дополнительное финансирование Проекта улучшение теплоснабжения), подписанного 8 сентября 2023 года в городе Бишкек».

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2023 года.

Представленный Закон принят в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Дополнительное финансирование Проекта улучшение теплоснабжения), подписанного 8 сентября 2023 года в городе Бишкеке.

Данное Соглашение подписано 8 сентября 2023 года в целях привлечения кредитных средств Международной ассоциации развития в размере 6,9 млн долларов США в качестве Дополнительного финансирования Проекта улучшения теплоснабжения для покрытия недостающих средств в реконструкции магистральной сети «Восток» пусковой комплекс IV, протяженностью 745 м по улице 7 Апреля города Бишкек.

Кредитные средства в размере 6,9 млн долларов США выделяются с процентной ставкой 0% годовых на 50 лет, включая льготный период — 10 лет.

В связи с тем, что привлекаемые средства будут в установленном порядке рекредитованы филиалу ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть», реализация Соглашения не приведет к дополнительным финансовым затратам из республиканского бюджета.

При этом возврат денежных средств предполагается осуществлять за счет затрат, включенных в тариф на тепловую энергию по статье «обязательства по обслуживанию долга», в том числе за счет сокращения потерь тепловой энергии посредством частичного обновления сетей и внедрения современных приборов учета тепловой энергии.