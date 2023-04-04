Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 марта 2023 года.

Целью Закона является реализация Указов Президента Кыргызской Республики «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата», «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

В частности, Законом предусматриваются нормы, направленные на создание условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой составляющей экономики.

Таким образом, согласно Закону будет произведено:

Списание налоговых задолженностей субъектов, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы Баткенской и Ошской областей.

Расширение режима на основе единого налога без ограничения объема выручки (в настоящее время до 30 млн сомов).

Бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 млн сомов, выполняющие требования по применению ККМ.

Установлены ставки единого налога в размере:

1) установление 0,1 процента налога для предпринимателей на рынках, годовой оборот которых не превышает 100 млн сомов;

2) снижение ставки единого налога для торговли с 4% при наличном расчете и 2% при безналичном расчете до:

— 0,5 % — с годовым оборотом до 30,0 млн сомов;

— 1 % — с оборотом от 30,0 млн сомов до 50,0 млн сомов;

3) для услуг общественного питания без ограничения по объему выручки:

— в городах Бишкек и Ош:

а) 6 процентов — в наличной форме;

б) 4 процента —- в безналичной форме;

— на остальной территории Кыргызской Республики:

а) 4 процентов — в наличной форме;

б) 2 процента — в безналичной форме.

4) для резидентов Парка креативных индустрий:

— в 2023 и 2024 годах — 0,5 процента;

— в 2025 и 2026 годах — 1 процента;

— с 2027 года — 2 процента.

Срок действия патентов для торговой деятельности установлен до 1 января 2024 года.

Снижение размеров штрафов за нарушение требований по применению контрольно-кассовых машин (ККМ) в части невыдачи контрольно-кассовых чеков, за первое правонарушение будет предупреждение, за второе правонарушение 500 сомов для физических лиц и 5000 сомов для юридических лиц, за последующее правонарушение 3000 сомов для физических лиц и 13000 сомов для юридических лиц.

Предусмотрено, что при уплате штрафов за нарушения требований по применению ККМ, в течение 30 дней размеры штрафов уменьшаются на 70 %.

В случае установления в инвестиционном соглашении, заключенном с Кабинетом Министров, норм, не предусмотренных налоговым законодательством Кыргызской Республики (за исключением введения новых налогов), применяются нормы инвестиционного соглашения.

Кабинет Министров утверждает перечень организаций, подлежащих льготному налогообложению по налогу на прибыль, НДС и налогу с продаж на товары, работы и услуги, реализуемые организациями, имеющими национальное и/или государственное и/или инвестиционное значение, в пределах ставок налогов.

Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере нефтеперерабатывающего, химического и нефтехимического производства освобождаются от уплаты НДС на товары, ввозимые в качестве основного средства.

Резиденты Парка высоких технологий освобождены от обязанности налогового агента в отношении иностранной организации, оказывающей услуги, местом поставки которой является Кыргызская Республика («обратного НДС»).

Предприятия Кыргызской Республики, осуществляющие реализацию транспортных средств, произведенных в Кыргызской Республике освобождаются от уплаты НДС.

Создание специального налогового режима для деятельности в зонах торговли с особым режимом. Субъекты таких зон будут освобождены от обязательства применения ККМ и годовую сумму налога на ведение такой деятельности будут уплачивать на ежемесячной основе равными долями в размерах, установленных в зависимости от годового оборота.

Срок прохождения учетной регистрации налогоплательщиков, зарегистрированных до даты введения в действие Налогового кодекса и осуществляющие деятельность в качестве сельскохозяйственного производителя, кооператива, торгово-логистического центра продлевается до 1 января 2024 года.

Вводится налог на доход горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, реализующих руду и концентрат, содержащих серебро, медь, сурьму, ртуть, налоговой базой которой установлена стоимость металлов в рудах и концентратах согласно мировым ценам, установленным на Лондонской бирже металлов.

Данный Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных норм, для которых определен иной срок вступления в силу.