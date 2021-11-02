10:42
USD 84.79
EUR 98.12
RUB 1.19
Официально

Подписан указ о мерах по обеспечению проведения выборов в ЖК

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О​ мерах по​ обеспечению проведения свободных, честных и​ прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28​ ноября 2021 года».

В​ соответствии с​ законодательством о​ выборах деятельность всех избирательных комиссий, государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и​ их​ должностных лиц в​ период подготовки и​ проведения выборов должна быть направлена на​ свободный выбор того или иного кандидата, партийного списка.

В​ целях того, чтобы исключить любые формы воздействия на​ граждан, принуждения к​ участию или неучастию в​ выборах, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

  1. Кабинету Министров Кыргызской Республики, руководителям правоохранительных органов, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в​ областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и​ Ош, главам органов местного самоуправления в​ период подготовки и​ проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на​ 28​ ноября 2021 года:

—​ неукоснительно соблюдать требования законодательства о​ выборах, устанавливающие соответствующие обязанности и​ ограничения для государственных и​ муниципальных служащих;

—​ обеспечить предусмотренную конституционным Законом о​ выборах возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами, политическими партиями, их​ уполномоченными представителями и​ доверенными лицами;

—​ запретить вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и​ органов местного самоуправления в​ деятельность избирательных комиссий;

—​ обеспечить кандидатам и​ политическим партиям равные условия доступа к​ государственным средствам массовой информации;

—​ запретить государственным и​ муниципальным служащим участвовать в​ предвыборной агитации, использовать преимущества должностного или служебного положения в​ пользу каких-либо кандидатов и​ политических партий;

—​ запретить привлечение учителей и​ учащихся образовательных учреждений, преподавателей и​ студентов высших учебных заведений, работников органов социального обеспечения, персонала медицинских учреждений, сотрудников других государственных и​ муниципальных организаций, учреждений и​ предприятий, обслуживающих население, к​ предвыборной агитации в​ пользу каких-либо кандидатов и​ политических партий;

—​ незамедлительно привлекать к​ дисциплинарной ответственности, а​ в​ случае необходимости​ — освобождать от​ занимаемой должности руководителей и​ должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и​ органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и​ предприятий, незаконно участвующих в​ предвыборной агитации и​ использующих преимущества должностного или служебного положения в​ пользу кандидатов и& nbsp;политических партий.

  1. Рекомендовать Центральной комиссии по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики принять необходимые меры по​ осуществлению строжайшего контроля за​ соблюдением избирательных прав граждан, исполнением положений конституционного Закона о​ выборах, обеспечению их​ единообразного применения избирательными комиссиями, проведению разъяснительной работы по​ применению норм законодательства о​ выборах.
  2. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в​ период подготовки и​ проведения выборов:

—​ обеспечить эффективный прокурорский надзор за​ исполнением конституционного Закона о​ выборах, добиваться своевременного выявления и​ предотвращения нарушений законодательства о​ выборах, от​ кого​ бы они ни​ исходили;

—​ осуществлять надзор постоянно и​ независимо от​ поступления заявлений и​ сообщений о​ нарушениях законности;

—​ по​ каждому выявленному факту нарушения законодательства о​ выборах своевременно принимать меры прокурорского реагирования в​ установленном законом порядке;

—​ в​ тесном взаимодействии с​ Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и​ Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить оперативное рассмотрение заявлений и​ жалоб избирателей, уполномоченных представителей и​ доверенных лиц кандидатов, политических партий на​ решения и​ (или) действия (бездействие) государственных и​ иных органов, их​ должностных лиц, других участников избирательного процесса, нарушающих избирательные права граждан, положения законодательст ва о​ выборах;

—​ активизировать прокурорский надзор за​ исполнением законов о​ противодействии политическому экстремизму, посягательствам на​ конституционный строй, разжиганию расовой, межэтнической, социальной или религиозной ненависти, пропаганде насилия и​ войны.

  1. Рекомендовать Верховному суду Кыргызской Республики принять необходимые меры по​ обеспечению своевременного рассмотрения всех поступающих в​ период подготовки и​ проведения выборов заявлений и​ жалоб участников избирательного процесса и​ определению единой судебной практики при рассмотрении избирательных споров.
  2. Министерству иностранных дел, внешней торговли и​ инвестиций Кыргызской Республики при участии Центральной комиссии по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики принять необходимые меры по​ обеспечению расширенного участия международных наблюдателей от​ иностранных государств и​ международных организаций для ведения наблюдения за​ ходом избирательного процесса и​ оказать содействие в​ осуществлении ими своих полномочий.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/212394/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК пожаловались на Алмамбета Шыкмаматова за нарушения правил агитации
Родные задержанного начальника УВД требуют снять с выборов Каната Хасанова
Выборы-2021. Равшана Джеенбекова оставили под стражей
Выборы-2021. Равшана Джеенбекова просят освободить из-под стражи
События в Кой-Таше. Четверо обвиняемых идут на выборы в парламент
Выборы-2021. Садыр Жапаров заявил о готовности работать с оппозицией
Выборы-2021. Президент обещает, что золотых мест в списках партий не будет
Выборы-2021. В Совет безопасности поступают жалобы о нарушениях
Выборы-2021. Парламент принял отставку омбудсмена Токона Мамытова
Каникул не будет. Депутаты переголосовали и решили работать до выборов
Популярные новости
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;государственной гражданской службе и&nbsp;муниципальной службе&raquo; Подписан Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»
Освобожден от&nbsp;должности заместитель министра сельского, водного хозяйства Освобожден от должности заместитель министра сельского, водного хозяйства
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Утверждено Типовое положение о&nbsp;фондах развития регионов Утверждено Типовое положение о фондах развития регионов
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
2 ноября, вторник
10:28
Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay бе...
10:27
Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников
10:25
Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 12 миллиардов кубометров
10:24
Садыр Жапаров запретил чиновникам агитировать и вмешиваться в выборы
10:01
Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником