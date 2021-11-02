Подписан указ о мерах по обеспечению проведения выборов в ЖК

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О​ мерах по​ обеспечению проведения свободных, честных и​ прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28​ ноября 2021 года».

В​ соответствии с​ законодательством о​ выборах деятельность всех избирательных комиссий, государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и​ их​ должностных лиц в​ период подготовки и​ проведения выборов должна быть направлена на​ свободный выбор того или иного кандидата, партийного списка.

В​ целях того, чтобы исключить любые формы воздействия на​ граждан, принуждения к​ участию или неучастию в​ выборах, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Кабинету Министров Кыргызской Республики, руководителям правоохранительных органов, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в​ областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и​ Ош, главам органов местного самоуправления в​ период подготовки и​ проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на​ 28​ ноября 2021 года:

—​ неукоснительно соблюдать требования законодательства о​ выборах, устанавливающие соответствующие обязанности и​ ограничения для государственных и​ муниципальных служащих;

—​ обеспечить предусмотренную конституционным Законом о​ выборах возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами, политическими партиями, их​ уполномоченными представителями и​ доверенными лицами;

—​ запретить вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и​ органов местного самоуправления в​ деятельность избирательных комиссий;

—​ обеспечить кандидатам и​ политическим партиям равные условия доступа к​ государственным средствам массовой информации;

—​ запретить государственным и​ муниципальным служащим участвовать в​ предвыборной агитации, использовать преимущества должностного или служебного положения в​ пользу каких-либо кандидатов и​ политических партий;

—​ запретить привлечение учителей и​ учащихся образовательных учреждений, преподавателей и​ студентов высших учебных заведений, работников органов социального обеспечения, персонала медицинских учреждений, сотрудников других государственных и​ муниципальных организаций, учреждений и​ предприятий, обслуживающих население, к​ предвыборной агитации в​ пользу каких-либо кандидатов и​ политических партий;

—​ незамедлительно привлекать к​ дисциплинарной ответственности, а​ в​ случае необходимости​ — освобождать от​ занимаемой должности руководителей и​ должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и​ органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и​ предприятий, незаконно участвующих в​ предвыборной агитации и​ использующих преимущества должностного или служебного положения в​ пользу кандидатов и& nbsp;политических партий.

Рекомендовать Центральной комиссии по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики принять необходимые меры по​ осуществлению строжайшего контроля за​ соблюдением избирательных прав граждан, исполнением положений конституционного Закона о​ выборах, обеспечению их​ единообразного применения избирательными комиссиями, проведению разъяснительной работы по​ применению норм законодательства о​ выборах. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в​ период подготовки и​ проведения выборов:

—​ обеспечить эффективный прокурорский надзор за​ исполнением конституционного Закона о​ выборах, добиваться своевременного выявления и​ предотвращения нарушений законодательства о​ выборах, от​ кого​ бы они ни​ исходили;

—​ осуществлять надзор постоянно и​ независимо от​ поступления заявлений и​ сообщений о​ нарушениях законности;

—​ по​ каждому выявленному факту нарушения законодательства о​ выборах своевременно принимать меры прокурорского реагирования в​ установленном законом порядке;

—​ в​ тесном взаимодействии с​ Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и​ Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить оперативное рассмотрение заявлений и​ жалоб избирателей, уполномоченных представителей и​ доверенных лиц кандидатов, политических партий на​ решения и​ (или) действия (бездействие) государственных и​ иных органов, их​ должностных лиц, других участников избирательного процесса, нарушающих избирательные права граждан, положения законодательст ва о​ выборах;

—​ активизировать прокурорский надзор за​ исполнением законов о​ противодействии политическому экстремизму, посягательствам на​ конституционный строй, разжиганию расовой, межэтнической, социальной или религиозной ненависти, пропаганде насилия и​ войны.