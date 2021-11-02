Подписан указ о мерах по обеспечению проведения выборов в ЖК

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года».
В соответствии с законодательством о выборах деятельность всех избирательных комиссий, государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и их должностных лиц в период подготовки и проведения выборов должна быть направлена на свободный выбор того или иного кандидата, партийного списка.
В целях того, чтобы исключить любые формы воздействия на граждан, принуждения к участию или неучастию в выборах, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
- Кабинету Министров Кыргызской Республики, руководителям правоохранительных органов, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, главам органов местного самоуправления в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года:
— неукоснительно соблюдать требования законодательства о выборах, устанавливающие соответствующие обязанности и ограничения для государственных и муниципальных служащих;
— обеспечить предусмотренную конституционным Законом о выборах возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами, политическими партиями, их уполномоченными представителями и доверенными лицами;
— запретить вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в деятельность избирательных комиссий;
— обеспечить кандидатам и политическим партиям равные условия доступа к государственным средствам массовой информации;
— запретить государственным и муниципальным служащим участвовать в предвыборной агитации, использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу каких-либо кандидатов и политических партий;
— запретить привлечение учителей и учащихся образовательных учреждений, преподавателей и студентов высших учебных заведений, работников органов социального обеспечения, персонала медицинских учреждений, сотрудников других государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, обслуживающих население, к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов и политических партий;
— незамедлительно привлекать к дисциплинарной ответственности, а в случае необходимости — освобождать от занимаемой должности руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и предприятий, незаконно участвующих в предвыборной агитации и использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов и& nbsp;политических партий.
- Рекомендовать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принять необходимые меры по осуществлению строжайшего контроля за соблюдением избирательных прав граждан, исполнением положений конституционного Закона о выборах, обеспечению их единообразного применения избирательными комиссиями, проведению разъяснительной работы по применению норм законодательства о выборах.
- Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов:
— обеспечить эффективный прокурорский надзор за исполнением конституционного Закона о выборах, добиваться своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства о выборах, от кого бы они ни исходили;
— осуществлять надзор постоянно и независимо от поступления заявлений и сообщений о нарушениях законности;
— по каждому выявленному факту нарушения законодательства о выборах своевременно принимать меры прокурорского реагирования в установленном законом порядке;
— в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить оперативное рассмотрение заявлений и жалоб избирателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов, политических партий на решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных органов, их должностных лиц, других участников избирательного процесса, нарушающих избирательные права граждан, положения законодательст ва о выборах;
— активизировать прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии политическому экстремизму, посягательствам на конституционный строй, разжиганию расовой, межэтнической, социальной или религиозной ненависти, пропаганде насилия и войны.
- Рекомендовать Верховному суду Кыргызской Республики принять необходимые меры по обеспечению своевременного рассмотрения всех поступающих в период подготовки и проведения выборов заявлений и жалоб участников избирательного процесса и определению единой судебной практики при рассмотрении избирательных споров.
- Министерству иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызской Республики при участии Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принять необходимые меры по обеспечению расширенного участия международных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для ведения наблюдения за ходом избирательного процесса и оказать содействие в осуществлении ими своих полномочий.