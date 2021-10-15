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Подписан указ о выборах в Кербенский городской кенеш Аксыйского района

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О роспуске Кербенского городского кенеша Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

Так, в связи с неизбранием главы исполнительного органа местного самоуправления местным кенешем, руководствуясь пунктом 3 части

2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи

43 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Кербенский городской кенеш Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Назначить досрочные выборы в вышеуказанный местный кенеш на воскресенье, 28 ноября 2021 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных систем;

— принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Главе государственной администрации Аксыйского района Джалал-Абадской области оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Исполняющему обязанности главы исполнительного органа местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/210452/
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