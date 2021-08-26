Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в местные суды Иссык-Кульской области и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам на должность судьи.

Президент издал Указы о назначении судей для 6 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Иссык-Кульская область:

— Иссык-Кульский районный суд:

Акматова Мээрим Маматкадыровна;

Джусупбекова Космира Айтакуновна;

— Тюпский районный суд:

Астаев Батырхан Алтынбекович;

— Тонский районный суд:

Сыдыгалиева Асел Бабановна;

— Джети-Огүзский районный суд:

Шаршеев Адилет Нуркамильевич;

— город Бишкек:

— Первомайский районный суд:

Ибраимов Нурдин Жолдошмаметович.

Указы вступают в силу со дня опубликования.