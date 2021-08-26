Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в местные суды Иссык-Кульской области и города Бишкек.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам на должность судьи.
Президент издал Указы о назначении судей для 6 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Иссык-Кульская область:
— Иссык-Кульский районный суд:
Акматова Мээрим Маматкадыровна;
Джусупбекова Космира Айтакуновна;
— Тюпский районный суд:
Астаев Батырхан Алтынбекович;
— Тонский районный суд:
Сыдыгалиева Асел Бабановна;
— Джети-Огүзский районный суд:
Шаршеев Адилет Нуркамильевич;
— город Бишкек:
— Первомайский районный суд:
Ибраимов Нурдин Жолдошмаметович.
Указы вступают в силу со дня опубликования.