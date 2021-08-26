18:37
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Официально

Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в местные суды Иссык-Кульской области и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам на должность судьи.

Президент издал Указы о назначении судей для 6 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Иссык-Кульская область:

— Иссык-Кульский районный суд:

Акматова Мээрим Маматкадыровна;

Джусупбекова Космира Айтакуновна;

— Тюпский районный суд:

Астаев Батырхан Алтынбекович;

— Тонский районный суд:

Сыдыгалиева Асел Бабановна;

— Джети-Огүзский районный суд:

Шаршеев Адилет Нуркамильевич;

— город Бишкек:

— Первомайский районный суд:

Ибраимов Нурдин Жолдошмаметович.

Указы вступают в силу со дня опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205295/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Президент назначил судей местных судов
В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи
Абсолютная защита. Помогут ли поправки в закон стать судьям справедливыми
Прекращены полномочия отдельных судей местных судов
Назначены судьи местных судов Кыргызстана
Назначен ряд судей местных судов
Председатель ВС КР Нургуль Бакирова обещает не вмешиваться в решения судов
Камчыбек Ташиев заявляет, что сейчас ни один судья не берет взятку
На должности назначены 22 судьи местных судов
Назначен ряд судей местных судов
Популярные новости
Подписано постановление о&nbsp;подведомственных подразделениях Минсельхоза Подписано постановление о подведомственных подразделениях Минсельхоза
Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызской Республики
Подписаны указы о&nbsp;приеме в&nbsp;гражданство Кыргызстана и&nbsp;выходе из&nbsp;него Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по&nbsp;решению кабмина Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабмина
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
18:30
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:17
За неделю местный уголь в Кыргызстане подорожал на 340 сомов
18:16
ГУВД: Темирлан Султанбеков в милицию по факту нападения на него не обращался
18:05
Выехал на встречку. В результате аварии в Бишкеке пострадали два человека
18:03
Президент назначил судей местных судов