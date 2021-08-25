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Подписано постановление о подведомственных подразделениях Минсельхоза

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 августа 2021 года № 116
О подведомственных подразделениях и организациях Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Переименовать:

Государственное предприятие «Информационный центр «Айылмаалымат» Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики в Государственное предприятие «Центр цифровизации и маркетинга «АгроСмарт»» при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;
Департамент механизации и энергообеспечения сельского хозяйства Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики в Департамент механизации, инновационных технологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;
Государственную картографо-геодезическую службу при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики в Государственное учреждение по геодезии и картографии «Госкартография» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики.
2. Реорганизовать:

Государственное агентство лесного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики путем присоединения к нему Департамента развития лесных экосистем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и Государственного учреждения «Кыргызлесоохотустройство» при Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, с передачей их функций с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;
Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики путем слияния в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы при Государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики.
3. Утвердить:

1) Положение о Государственном агентстве водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 1 и 2;

2) Положение о Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 3 и 4;

3) Положение о Государственном агентстве лесного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 5 и 6;

4) Положение о Государственном агентстве регионального развития при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики согласно приложению 7;

5) Положение о Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 8 и 9;

6) Положение о Государственной земельной и водной инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 10 и 11;

7) Положение о Департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 12 и 13;

8) Положение о Департаменте пастбищ и племенного животноводства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 14 и 15;

9) Положение о Департаменте органического сельского хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 16 и 17;

10) Положение о Департаменте механизации, инновационных технологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 18 и 19;

11) Положение о Департаменте рыбного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 20 и 21;

12) Положение о Департаменте химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 22 и 23;

13) Положение о Центре по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 24 и 25;

14) Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 26 и 27;

15) Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и пастбищ при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 28 и 29;

16) Устав Государственного предприятия «Центр цифровизации и маркетинга «АгроСмарт»» при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики согласно приложению 30;

17) Положение о Государственном учреждении «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 31 и 32;

18) Положение о Государственном учреждении по геодезии и картографии «Госкартография» Государственного агентства по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики согласно приложению 33;

19) Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы при Государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 34 и 35.

20) Устав Государственного предприятия «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 36 и 37.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики» от 9 марта 2021 года № 83 следующие изменения:

в Положении о Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, утвержденным вышеуказанным постановлением:
в пункте 9:
подпункт 2 дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания:

«- осуществляет выдачу экспертных заключений на импорт и экспорт товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами;»;

— осуществляет выдачу разрешения на изъятие объектов растительного мира, а также оформляет право лесного пользования по специальному разрешению (лесорубочный билет, ордер на мелкий отпуск древесины, лесной билет);»;

подпункт 3 дополнить абзацем сорок третьим следующего содержания:

«- проводит работу по оценке деятельности полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций — акимов районов, органов местного самоуправления;»;

— в пункте 14 слова «Премьер-министром» заменить словами «Председателем Кабинета Министров»;

— в пункте 15:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- представляет Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики кандидатуры для назначения на должность заместителей министра, руководителей подведомственных подразделений министерства, заместителей руководителей подведомственных подразделений, образованных в виде государственных агентств, государственных служб, государственных инспекций, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством о государственной гражданской и муниципальной службе;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- по представлению статс-секретаря назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата, руководителей территориальных подразделений, заместителей руководителей подведомственных подразделений, за исключением заместителей руководителей подведомственных подразделений, образованных в виде государственных агентств, государственных служб, государственных инспекций, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и трудовым законодательством Кыргызской Республики;»;

2) схему управления Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 38.

5. Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— утвердить передаточные акты реорганизуемых юридических лиц;

— обеспечить проведение в установленном порядке государственной перерегистрации реорганизуемых подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Признать утратившими силу:

пункты 2–8 постановления Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики» от 6 сентября 2010 года № 191;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 140;
пункты 1–4, 6–9 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 7 мая 2013 года № 256;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики» от 8 мая 2013 года № 258;
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Департаменте развития лесных экосистем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 марта 2014 года № 173;
пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 4 июня 2014 года № 311;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 2 февраля 2015 года № 33;
пункты 7, 20 и 30 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 30 марта 2015 года № 168;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 140» от 19 июня 2015 года № 381;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 18 февраля 2016 года № 76;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 187;
пункты 16 и 32 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 12 декабря 2016 года № 653;
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 14 декабря 2016 года № 677;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 14 декабря 2016 года № 677» от 25 января 2017 года № 45;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики» от 7 июня 2017 года № 346;
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Департаменте механизации и энергообеспечения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 4 июля 2017 года № 420;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики» от 8 мая 2013 года № 258» от 10 августа 2017 года № 470.
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 августа 2017 года № 500;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 140» от 7 декабря 2017 года № 789;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере аграрной науки» от 3 декабря 2018 года № 562;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2019 года № 73;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере аграрной науки» от 3 декабря 2018 года № 562» от 29 апреля 2019 года № 196;
пункты 4–9, 11 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 июля 2019 года № 382;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по водным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 июля 2019 года № 383;
пункты 1–4 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по государственному регулированию и контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 1 ноября 2019 года № 594;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях оптимизации штатной численности органов государственного управления Кыргызской Республики» от 21 ноября 2019 года № 618;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики» от 12 марта 2020 года № 149;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» от 13 марта 2020 года № 153;
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации штатной численности Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 13 марта 2020 года № 154;
постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросу определения уполномоченных органов в сфере нетарифного регулирования» от 22 июля 2020 года № 392;
пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере карантина растений» от 20 января 2021 года № 17.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Администрации Президента Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205113/
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