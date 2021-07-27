Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в местные суды Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской и Баткенской областей.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам на должность судьи.
Президент издал Указы о назначении судей для 6 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Иссык-Кульская область:
Ак-Суйский районный суд:
Маматкулов Русланбек Темиркулович;
Балыкчинский городской суд:
Мамбетова Чинара Сталбековна;
— Чуйская область
Аламудунский районный суд:
Чоткараев Тилек Устабаевич;
— Таласская область
Таласский областной суд:
Султаналиева Айнура Кенжебековна;
— Баткенская область
Баткенский областной суд:
Пазылов Мамасаит Мамытович;
— город Бишкек
Первомайский районный суд:
Жумагулова Жылдыз Таалайбековна.