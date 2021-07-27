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Назначен ряд судей местных судов

Советом по​ отбору судей Кыргызской Республики на​ имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о​ назначении на​ должности судей по​ 6 кандидатам в​ связи с​ истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в​ местные суды Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской и​ Баткенской областей.

С​ учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Президент Садыр Жапаров согласился с​ рекомендацией Совета по​ всем 6 кандидатам на​ должность судьи.

Президент издал Указы о​ назначении судей для 6 кандидатов, которые были направлены в​ следующие суды для исполнения судебных полномочий:

—​ Иссык-Кульская область:

Ак-Суйский районный суд:

Маматкулов Русланбек Темиркулович;

Балыкчинский городской суд:

Мамбетова Чинара Сталбековна;

—​ Чуйская область

Аламудунский районный суд:

Чоткараев Тилек Устабаевич;

—​ Таласская область

Таласский областной суд:

Султаналиева Айнура Кенжебековна;

—​ Баткенская область

Баткенский областной суд:

Пазылов Мамасаит Мамытович;

—​ город Бишкек

Первомайский районный суд:

Жумагулова Жылдыз Таалайбековна.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/202249/
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