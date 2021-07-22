Назначены полномочные представители президента в регионах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях.

Согласно Указам:

— Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен полномочным представителем Президента в Баткенской области;

— Ашимбаев Сабыркул Абасович назначен полномочным представителем Президента в Нарынской области;

— Жамалдинов Зиядин Исламович назначен полномочным представителем Президента в Ошской области;

— Кожоев Мирбек Кокулбаевич назначен полномочным представителем Президента в Иссык-Кульской области;

— Нарбеков Бакытбек Наркулович назначен полномочным представителем Президента в Таласской области;

— Сыргабаев Абсаттар Токтогулович назначен полномочным представителем Президента в Джалал-Абадской области;

— Тентишев Эркин Саткынбаевич назначен полномочным представителем Президента в Чуйской области.

Напомним, ранее Указом Президента Садыра Жапарова в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, институт полномочных представителей Правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей Президента в областях.