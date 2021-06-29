Подписан Указ «О сокращении численности государственного аппарата»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О сокращении численности государственного аппарата».

В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Сократить штатную численность Администрации Президента Кыргызской Республики, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении Президента Кыргызской Республики, до 30 процентов.

Рекомендовать:

— Жогорку Кенешу Кыргызской Республики провести работу по сокращению численности работников Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики до 30 процентов;

— Верховному суду Кыргызской Республики, Конституционному суду Кыргызской Республики, местным судам Кыргызской Республики и Судебному департаменту Кыргызской Республики провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов;

— органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности;

— направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих;

— привести нормативные правовые акты Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Указом.

Государственным органам исполнительной власти, Управлению делами Президента Кыргызской Республики провести соответствующую работу, указанную в пункте 3 настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.