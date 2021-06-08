Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 8 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в Ошский, Джалал-Абадский, Иссык-Кульский, Нарынский областные суды и Бишкекский городской суд, а также по 2 кандидатам на вакантные должности в некоторые районные суды столицы.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по всем 10 кандидатам на должность судьи.
Президент издал Указы о назначении судей для 10 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Ошская область
— Ошский областной суд:
Атаев Замирбек Исмаилович;
Жунусов Заурбек Турдубаевич.
— Джалал-Абадская область
— Джалал-Абадский областной суд:
Калыков Бакыт Усенканович;
Султанканов Бактыбек Султанканович.
— Иссык-Кульская область
— Иссык-Кульский областной суд:
Кудабаева Гулбара Ишенова.
— Нарынская область
— Нарынский областной суд:
Дуйшонбекова Майрагул Мырзабековна.
— город Бишкек
— Бишкекский городской суд:
Бектемирова Салтанат Кубанычбековна;
Омуралиева Анара Медербековна.
— Ленинский районный суд:
Каипов Самат Таштанович.
— Свердловский районный суд:
Назирдинова Чолпон Жыргалбековна.
Указы вступают в силу со дня подписания.