Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 8 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, в Ошский, Джалал-Абадский, Иссык-Кульский, Нарынский областные суды и Бишкекский городской суд, а также по 2 кандидатам на вакантные должности в некоторые районные суды столицы.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по всем 10 кандидатам на должность судьи.

Президент издал Указы о назначении судей для 10 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Ошская область

— Ошский областной суд:

Атаев Замирбек Исмаилович;

Жунусов Заурбек Турдубаевич.

— Джалал-Абадская область

— Джалал-Абадский областной суд:

Калыков Бакыт Усенканович;

Султанканов Бактыбек Султанканович.

— Иссык-Кульская область

— Иссык-Кульский областной суд:

Кудабаева Гулбара Ишенова.

— Нарынская область

— Нарынский областной суд:

Дуйшонбекова Майрагул Мырзабековна.

— город Бишкек

— Бишкекский городской суд:

Бектемирова Салтанат Кубанычбековна;

Омуралиева Анара Медербековна.

— Ленинский районный суд:

Каипов Самат Таштанович.

— Свердловский районный суд:

Назирдинова Чолпон Жыргалбековна.

Указы вступают в силу со дня подписания.