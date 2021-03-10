Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 января 2021 года.
Закон предусматривает, что закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае приобретения лекарственных средств и медицинских изделий через организации (представительства), учрежденные ООН, заключившие договор (соглашение, меморандум) с Правительством Кыргызской Республики.
При этом порядок организации таких государственных закупок устанавливается решением Правительства Кыргызской Республики.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.