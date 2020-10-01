О внесении изменений в постановление правительства о вопросах лицензирования

Постановление Правительства КР от 1 октября 2020 года №506

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере недропользования в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О недрах», повышения прозрачности системы предоставления права пользования недрами, реализации требований международного стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561 следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

« - форму информации (сведений) о бенефициарах недропользователей и/или заявителей на получение права пользования недрами согласно приложению 5.»;

2) дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) в Положении о порядке лицензирования недропользования, утвержденном указанным постановлением:

- абзац девятый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«- информация (сведения) о бенефициарах в соответствии с настоящим Положением.»;

- дополнить главой 21 и пунктами 211–2115 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- в пункте 21:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- если заявителем не представлена информация (сведения) о бенефициарах в порядке, установленном настоящим Положением;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

4) в Положении о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами, утвержденном указанным постановлением:

- пункт 21 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«- информация (сведения) о бенефициарах в соответствии с Положением о порядке лицензирования недропользования.»;

5) в Положении о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования недрами, утвержденном указанным постановлением:

- пункт 17 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- информация (сведения) о бенефициарах в соответствии с Положением о порядке лицензирования недропользования.».

2. Недропользователи, получившие лицензии на право пользования недрами до вступления в силу настоящего постановления, обязаны представить информацию (сведения) о бенефициарах в течение 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.