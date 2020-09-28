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Утверждена Государственная стратегия по противодействию коррупции

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, которым утверждена Государственная стратегия по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы.

В соответствие с Указом постановляется:

— утвердить Государственную стратегию

по противодействию коррупции и ликвидации ее причин

в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы;

— рекомендовать Правительству Кыргызской Республики

во взаимодействии с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

и соответствующими государственными органами разработать

и принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию Стратегии;

— рекомендовать Правительству Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики и иным государственным органам, а также органам местного самоуправления в двухнедельный срок разработать детализированные планы мероприятий по противодействию коррупции в рамках реализации Стратегии на краткосрочный и среднесрочный периоды,

— рекомендовать Правительству Кыргызской Республики на постоянной основе осуществлять координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения антикоррупционных планов задействованными государственными органами и органами местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/166578/
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