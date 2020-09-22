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Об одобрении Национальной рамки квалификаций

Постановление Правительства КР от 18 сентября 2020 года № 491
Об одобрении Национальной рамки квалификаций

В целях реализации Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить Национальную рамку квалификаций согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам принять соответствующие меры, вытекающие из Национальной рамки квалификаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/165969/
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