Постановление Правительства КР от 4 сентября 2020 года г. № 470

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере контроля наркотиков

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 18 июля 2016 года № 161 и пункта 6 постановления Правительства Кыргызской Республики «О ликвидации Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 ноября 2016 года № 637, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Государственном реестре персонифицированных документов Кыргызской Республики и перечня документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике» от 29 мая 2002 года № 350 следующее изменение:

в Перечне документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 42 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О придании аэропорту «Баткен» статуса международного аэропорта» от 18 апреля 2014 года № 219 следующее изменение:

— в пункте 5 слова «Государственной службе по контролю наркотиков при Правительстве» заменить словами «Министерству внутренних дел».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении адресов Интернет-ресурсов Правительства Кыргызской Республики и государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики» от 22 апреля 2014 года № 237 следующее изменение:

в Адресах Интернет-ресурсов государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— абзац девятый раздела «Государственные службы» признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О реализации проекта по регулятивной реформе «Системный анализ регулирования» от 12 января 2015 года № 4 следующее изменение:

в приложении 3 к вышеуказанному постановлению:

— абзац двадцать восьмой признать утратившим силу.

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об упорядочении ношения специальной и ведомственной формы одежды» от 3 декабря 2015 года № 829 следующее изменение:

в Перечне государственных органов Кыргызской Республики, сотрудники которых имеют право на ношение специальной и ведомственной формы одежды, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац восьмой раздела «Специальная форма одежды» признать утратившим силу.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении форм Единой налоговой декларации, порядка их заполнения и представления» от 30 апреля 2016 года № 228 следующие изменения:

в приложении 2 к вышеуказанному постановлению:

— в подпункте «е» пункта 86 слова «уполномоченного государственного органа в сфере контроля наркотиков,» исключить;

в приложении 6 к вышеуказанному постановлению:

— в абзаце восьмом пункта 153 слова «уполномоченного государственного органа в сфере контроля наркотиков,» исключить.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении описания предметов обмундирования, атрибутов и знаков различия сотрудников Государственной службы Кыргызской Республики по контролю наркотиков» от 26 мая 2004 года № 384;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изолятора временного содержания уполномоченного государственного органа по контролю наркотиков» от 29 ноября 2004 года № 875;

3) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам Государственной службы Кыргызской Республики по контролю наркотиков» от 30 сентября 2010 года № 225.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.