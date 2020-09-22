Постановление Правительства КР от 4 сентября 2020 г. № 469

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» от 9 ноября 2007 года № 543

В целях совершенствования системы государственного контроля в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в соответствии со статьями 1, 2 и 5 Закона Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» от 9 ноября 2007 года № 543 изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.