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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 4 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 973 человека (771 — взрослые и 202 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы возвратившиеся на историческую родину и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 238 человек (186 — взрослые и 52 — дети).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/165812/
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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
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