Постановление Правительства КР от 28 августа 2020 года № 453
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства
В целях оптимизации способов продаж сертификатов на государственные регистрационные номерные знаки с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства» от 10 апреля 2014 года № 205 следующие изменения:
1) наименование, пункты 1, 2 и 3 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
2) в Положении о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— наименование, пункты 1 и 2 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«3*1. Перечень и стоимость государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией букв на автотранспортные средства (далее — Перечень 2) определяются в приложении 2 к настоящему Положению и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, а также в средствах массовой информации, для всеобщего ознакомления.»;
— в пункте 4:
абзацы второй — четвертый изложить в следующей редакции:
«номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв — государственный регистрационный номерной знак на автотранспортное средство, содержащий специальный набор цифр и/или букв;
онлайн-аукцион — проводимый на сайте уполномоченного органа метод продажи физическим лицам государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв;»;
абзац шестой после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
абзац одиннадцатый после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— наименование главы 3 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— дополнить пунктами 5*1 и 5*2 следующего содержания:
«5*1. Гражданин, желающий приобрести посредством участия в онлайн-аукционе номерной знак с особенной комбинацией цифр, приведенных в пунктах 1 — 4 Перечня, может указать в дополнение к нему особенную комбинацию букв в соответствии с Перечнем 2 и сформировать соответствующую электронную заявку на сайте уполномоченного органа.
5*2.После проведения обработки, включающей в себя проверку на соответствие требованиям Перечня 2, сформированная на сайте уполномоченного органа электронная заявка содержит следующие сведения:
— номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;
— стартовая стоимость номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв;
— дата проведения онлайн-аукциона.»;
— в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- выставляемый на онлайн-аукцион номерной знак, содержащий особенную комбинацию цифр и/или букв;»;
абзац третий после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— в пункте 9:
абзац первый после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв,»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) выбирает указанный в электронной заявке номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;»;
в подпункте «в» слова «стартовой цены за желаемую комбинацию цифр» заменить словами «от стартовой стоимости номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв»;
— в пункте 10 слова «стартовой цены за желаемую комбинацию цифр» заменить словами «от стартовой стоимости номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв»;
— пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Шаг онлайн-аукциона на номерные знаки с особенной комбинацией цифр и/или букв, приведенных в пунктах 1-3 Перечня и в Перечне 2, составляет 2000 (две тысячи) сомов, на номерные знаки с особенной комбинацией цифр, указанных в пункте 4 Перечня, составляет 500 (пятьсот) сомов.»;
— в пункте 14 абзац второй изложить в следующей редакции:
«В отчете отражаются сведения: о победителе онлайн-аукциона, о номерном знаке с особенной комбинацией цифр и/или букв, его стартовой и окончательной стоимости, о количестве участников онлайн-аукциона, о последовательных шагах всех участников в процессе онлайн-аукциона.»;
— в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Победитель онлайн-аукциона в течение 3 рабочих дней обязан оплатить итоговую цену за номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв, установленную в ходе онлайн-аукциона, за вычетом 10 процентов гарантийного взноса.»;
абзац третий после слов «в течение 3 рабочих дней оплачивает предложенную им цену за номерной знак» дополнить словами «с особенной комбинацией цифр и/или букв,»;
— абзацы третий и четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«- номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;
— дата и место приобретения номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв.»;
— наименование главы 4 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— дополнить пунктами 19*1 и 19*2 следующего содержания:
«19*1. Гражданин, желающий приобрести номерной знак, приведенный в пунктах 5 — 7 Перечня или ассоциативный номерной знак, может указать в дополнение к нему особенную комбинацию букв в соответствии с Перечнем 2.
19*2. Стоимость ассоциативных номерных знаков составляет 2000 (две тысячи) сомов.»;
— пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При наличии желаемого номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв на момент обращения, а также в случае его соответствия требованиям Перечня 2, гражданин:
— подает заявление, в котором указывает желаемый номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;
— производит оплату совокупной стоимости желаемого номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв;
— предоставляет копию паспорта (ID-карта) и документ, подтверждающий оплату.
Уполномоченный орган выдает гражданину сертификат, подтверждающий факт приобретения номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв.»;
— дополнить пунктом 21*1 следующего содержания:
«21*1. В случае, если номерные знаки с особенной комбинацией цифр, приведенные в пункте 21 настоящего Положения, в шестимесячный срок со дня снижения их стоимости на 20 процентов не были проданы по остаточной цене, стоимость их приобретения дополнительно уменьшается на 30 процентов.
Снижение стоимости, предусмотренное в пункте 21 и абзаце первом настоящего пункта, распространяется также и на государственные регистрационные номерные знаки с особенной комбинацией букв, приведенные в Перечне 2.»;
— наименование главы 5 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— пункт 24 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;
— дополнить вышеуказанное Положение приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 23 июня 2011 года № 339 следующее изменение:
в Уставе Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— абзац шестнадцатый пункта 11 после слов «комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Приложение
«Приложение 2 к Положению о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв на автотранспортные средства
Перечень и стоимость государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией букв на автотранспортные средства
|
№
|
Комбинация букв
|
Стоимость (в сомах)
|
1
|
Одинаковые комбинации букв, например: AAA, BBB, DDD, XXX, RRR и т.д.
|
30 000
|
2
|
Разные комбинации букв, например: NEO, MMA и т.д.
|
12 000
|
Не допускается:
1) указывать комбинации букв, обозначающие аббревиатуры государственных органов или межгосударственных объединений;
2) указывать комбинации букв, имеющие непристойное, нецензурное или двусмысленное значение;
3) указывать комбинации букв, обозначающие аббревиатуры товарных знаков и/или фирменных наименований, являющихся объектом интеллектуальной собственности
».