О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства

В целях оптимизации способов продаж сертификатов на государственные регистрационные номерные знаки с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства» от 10 апреля 2014 года № 205 следующие изменения:

1) наименование, пункты 1, 2 и 3 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

2) в Положении о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— наименование, пункты 1 и 2 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«3*1. Перечень и стоимость государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией букв на автотранспортные средства (далее — Перечень 2) определяются в приложении 2 к настоящему Положению и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, а также в средствах массовой информации, для всеобщего ознакомления.»;

— в пункте 4:

абзацы второй — четвертый изложить в следующей редакции:

«номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв — государственный регистрационный номерной знак на автотранспортное средство, содержащий специальный набор цифр и/или букв;

онлайн-аукцион — проводимый на сайте уполномоченного органа метод продажи физическим лицам государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв;»;

абзац шестой после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

абзац одиннадцатый после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— наименование главы 3 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— дополнить пунктами 5*1 и 5*2 следующего содержания:

«5*1. Гражданин, желающий приобрести посредством участия в онлайн-аукционе номерной знак с особенной комбинацией цифр, приведенных в пунктах 1 — 4 Перечня, может указать в дополнение к нему особенную комбинацию букв в соответствии с Перечнем 2 и сформировать соответствующую электронную заявку на сайте уполномоченного органа.

5*2.После проведения обработки, включающей в себя проверку на соответствие требованиям Перечня 2, сформированная на сайте уполномоченного органа электронная заявка содержит следующие сведения:

— номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;

— стартовая стоимость номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв;

— дата проведения онлайн-аукциона.»;

— в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- выставляемый на онлайн-аукцион номерной знак, содержащий особенную комбинацию цифр и/или букв;»;

абзац третий после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— в пункте 9:

абзац первый после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв,»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) выбирает указанный в электронной заявке номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;»;

в подпункте «в» слова «стартовой цены за желаемую комбинацию цифр» заменить словами «от стартовой стоимости номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв»;

— в пункте 10 слова «стартовой цены за желаемую комбинацию цифр» заменить словами «от стартовой стоимости номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв»;

— пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Шаг онлайн-аукциона на номерные знаки с особенной комбинацией цифр и/или букв, приведенных в пунктах 1-3 Перечня и в Перечне 2, составляет 2000 (две тысячи) сомов, на номерные знаки с особенной комбинацией цифр, указанных в пункте 4 Перечня, составляет 500 (пятьсот) сомов.»;

— в пункте 14 абзац второй изложить в следующей редакции:

«В отчете отражаются сведения: о победителе онлайн-аукциона, о номерном знаке с особенной комбинацией цифр и/или букв, его стартовой и окончательной стоимости, о количестве участников онлайн-аукциона, о последовательных шагах всех участников в процессе онлайн-аукциона.»;

— в пункте 15:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«15. Победитель онлайн-аукциона в течение 3 рабочих дней обязан оплатить итоговую цену за номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв, установленную в ходе онлайн-аукциона, за вычетом 10 процентов гарантийного взноса.»;

абзац третий после слов «в течение 3 рабочих дней оплачивает предложенную им цену за номерной знак» дополнить словами «с особенной комбинацией цифр и/или букв,»;

— абзацы третий и четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«- номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;

— дата и место приобретения номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв.»;

— наименование главы 4 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— дополнить пунктами 19*1 и 19*2 следующего содержания:

«19*1. Гражданин, желающий приобрести номерной знак, приведенный в пунктах 5 — 7 Перечня или ассоциативный номерной знак, может указать в дополнение к нему особенную комбинацию букв в соответствии с Перечнем 2.

19*2. Стоимость ассоциативных номерных знаков составляет 2000 (две тысячи) сомов.»;

— пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При наличии желаемого номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв на момент обращения, а также в случае его соответствия требованиям Перечня 2, гражданин:

— подает заявление, в котором указывает желаемый номерной знак с особенной комбинацией цифр и/или букв;

— производит оплату совокупной стоимости желаемого номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв;

— предоставляет копию паспорта (ID-карта) и документ, подтверждающий оплату.

Уполномоченный орган выдает гражданину сертификат, подтверждающий факт приобретения номерного знака с особенной комбинацией цифр и/или букв.»;

— дополнить пунктом 21*1 следующего содержания:

«21*1. В случае, если номерные знаки с особенной комбинацией цифр, приведенные в пункте 21 настоящего Положения, в шестимесячный срок со дня снижения их стоимости на 20 процентов не были проданы по остаточной цене, стоимость их приобретения дополнительно уменьшается на 30 процентов.

Снижение стоимости, предусмотренное в пункте 21 и абзаце первом настоящего пункта, распространяется также и на государственные регистрационные номерные знаки с особенной комбинацией букв, приведенные в Перечне 2.»;

— наименование главы 5 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— пункт 24 после слов «с особенной комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв»;

— дополнить вышеуказанное Положение приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 23 июня 2011 года № 339 следующее изменение:

в Уставе Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац шестнадцатый пункта 11 после слов «комбинацией цифр» дополнить словами «и/или букв».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Приложение

«Приложение 2 к Положению о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв на автотранспортные средства

Перечень и стоимость государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией букв на автотранспортные средства

№ Комбинация букв Стоимость (в сомах) 1 Одинаковые комбинации букв, например: AAA, BBB, DDD, XXX, RRR и т.д. 30 000 2 Разные комбинации букв, например: NEO, MMA и т.д. 12 000 Не допускается: 1) указывать комбинации букв, обозначающие аббревиатуры государственных органов или межгосударственных объединений; 2) указывать комбинации букв, имеющие непристойное, нецензурное или двусмысленное значение; 3) указывать комбинации букв, обозначающие аббревиатуры товарных знаков и/или фирменных наименований, являющихся объектом интеллектуальной собственности

».