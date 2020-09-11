О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР от 2 сентября 2020 года № 465

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке деятельности почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызской Республике и консульских учреждений, возглавляемых такими должностными лицами» от 15 августа 2017 года № 483

В целях совершенствования критериев отбора кандидатов на должность почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке деятельности почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызской Республике и консульских учреждений, возглавляемых такими должностными лицами» от 15 августа 2017 года № 483 следующие изменения:

в Положении о порядке деятельности почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызской Республике и консульских учреждений, возглавляемых такими должностными лицами, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в абзаце пятом пункта 2 слова «, но не старше 65 лет» исключить;

— пункт 6 после слов «где функционирует» дополнить словами «дипломатическое представительство или»;

— дополнить примечанием, следующего содержания:

«Примечание:

В целях обеспечения эффективного взаимодействия почетным консулам рекомендуется, не реже одного раза в год, в том числе в случаях письменных запросов и дипломатических нот, представлять в консульскую службу Министерства иностранных Кыргызской Республики информацию (неконфиденциального характера) о проводимой ими работе в Кыргызской Республике по развитию торговых, экономических, культурных, научных, туристических связей между представляемым государством и Кыргызской Республикой. Представленная информация с согласия почетного консула может быть опубликована для ознакомления широкой общественности с их деятельностью.

Эффективность такого взаимодействия подлежит анализу для выработки соответствующих предложений по дальнейшему наращиванию сотрудничества, а при отсутствии такого взаимодействия Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вправе применить положения раздела 6 настоящего Положения.»;

— в пункте 12:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«два отзыва — рекомендации, один от государственного органа, другой — от коммерческой организации, находящихся на территории Кыргызской Республики (если кандидат является гражданином Кыргызской Республики), либо два отзыва — рекомендации, один от государственного органа, другой — от коммерческой организации представляемого государства (если кандидат является иностранным гражданином), с указанием информации о наличии высоких моральных принципов и авторитета у лица, рекомендуемого на назначение почетным консулом;»;

— дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«При осуществлении процедуры отбора на назначение почетным консулом преимущественным правом пользуются кандидаты, внесшие существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, оказавшие благотворительную помощь на территории Кыргызской Республики, создавшие трудовые места для граждан Кыргызской Республики.».

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики по соответствующим дипломатическим каналам довести настоящее постановление до сведения иностранных государств и почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызской Республике.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.