Постановление Правительства КР от 9 сентября 2020 г. № 475

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407

В целях реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407 следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— в пункте 2:

в абзаце третьем слова «и иные действия, предусмотренные настоящими Правилами» исключить;

в абзаце пятом слова «и на других работах» исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«электронный паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), самоходной машины и других видов техники — паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), самоходной машины и других видов техники, оформленный в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года;»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Выписка из электронного паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники установленного образца — сведения о транспортном средстве, самоходной машине и других видах техники из системы электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, оформленных в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года;»;

— абзац шестой пункта 12 после слов «регистрационных документов» дополнить словами «транспортных средств,»;

— в пункте 22:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- для иностранных граждан и лиц без гражданства — паспорт с действующей визой или вид на жительство, выданный уполномоченным органом, определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационные документы, выданные уполномоченными органами в сфере регистрации населения (регистрационный талон) либо в сфере внешней политики (аккредитационная карточка), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере внешней политики и международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- сертификат происхождения завода — изготовителя, инвойс, паспорт транспортного средства, при отсутствии сведений в системе электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники государств — членов Евразийского экономического союза и/или выписка из электронного паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства), технический паспорт транспортного средства иностранного государства либо документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства соответствующим уполномоченным органом страны прибытия, сертификат транспортного средства, приемо-сдаточный акт и иные документы, предусмотренные в пункте 25 настоящих Правил;»;

в абзаце десятом слова «иной документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство, установку и оборудование, номерной агрегат» заменить словами «иной документ, предусмотренный в пункте 25 настоящих Правил»;

— в пункте 24:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- для иностранных граждан и лиц без гражданства — паспорт с действующей визой или вид на жительство, выданный уполномоченным органом, определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационные документы, выданные уполномоченными органами в сфере регистрации населения (регистрационный талон) либо в сфере внешней политики (аккредитационная карточка), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере внешней политики и международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- иные документы, предусмотренные в пункте 25 настоящих Правил;»;

— абзац четвертый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- свидетельство о праве на наследование имущества и договоры, заключенные в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.