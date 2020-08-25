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О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР от 24 августа 2020 года № 434
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы» от 14 сентября 2017 года № 570

В целях обеспечения бесперебойного производственного процесса недропользования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы» от 14 сентября 2017 года № 570 следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «1 сентября 2020 года» заменить словами
«1 апреля 2021 года»;

2) в Порядке вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в абзаце четвертом пункта 4 слова «филиал или представительство,» исключить;

— абзац первый пункта 13 после слов «собственной лаборатории,» дополнить словами «находящейся на территории Кыргызской Республики и».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163265/
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