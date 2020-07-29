Постановление Правительства КР от 17 июля 2020 года № 386

Об утверждении Перечня специальностей и количества бюджетных мест для приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования на 2020–2021 учебный год

В соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень специальностей и количество бюджетных мест для приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования на 2020–2021 учебный год согласно приложению.

2. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики утвердить план приема обучающихся на бюджетной основе на 2020–2021 учебный год в разрезе подведомственных организаций среднего профессионального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.