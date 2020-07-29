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Об утверждении Перечня специальностей и количества бюджетных мест

Постановление Правительства КР от 17 июля 2020 года № 386

Об утверждении Перечня специальностей и количества бюджетных мест для приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования на 2020–2021 учебный год

В соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики  «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.  Утвердить Перечень специальностей и количество бюджетных мест для приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования на 2020–2021 учебный год согласно приложению.

2. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики утвердить план приема обучающихся на бюджетной основе на 2020–2021 учебный год в разрезе подведомственных организаций среднего профессионального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4.   Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/161106/
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