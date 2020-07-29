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О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР от 22 июля 2020 года № 391

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 4 июля 2012 года № 470

В целях создания правовых оснований для приема лиц на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики в условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 4 июля 2012 года № 470 следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слово «студентов» заменить словами «лиц на обучение»;

2) в Порядке приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

— в наименовании слово «студентов» заменить словами «лиц на обучение»;

— в пунктах 7 и 13 слова «Министерством образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

— пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При подаче заявления о приеме в спуз абитуриент предъявляет следующие документы:

— паспорт или свидетельство о рождении;

— оригинал свидетельства об основном общем образовании или аттестата о среднем общем образовании либо его дубликат;

— военный билет или приписное свидетельство;

— соответствующее количество фотографий (3×4 — 6 штук);

— другие документы, если абитуриент имеет право на льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики, при наличии ограничений на обучение по соответствующим специальностям спуза.

В условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантин) или действия обстоятельств непреодолимой силы допускается прием документов абитуриентов в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий, с последующим предоставлением оригиналов документов, указанных в настоящем пункте.»;

— в пункте 19 слова «Министерством образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

— в предложениях первом и втором абзаца второго пункта 20 слова «Министерством образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

 пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции:

«24. При приеме на обучение по специальностям в сфере культуры, искусства, физической культуры, архитектуры могут проводиться дополнительные вступительные испытания с непосредственным участием абитуриента.

25. Вступительные испытания по специальностям, за исключением указанных в пункте 24 настоящего Порядка, проводятся по программам, соответствующим образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования.»;

— дополнить пунктом 251 следующего содержания:

«251. В условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантин) или действия обстоятельств непреодолимой силы допускается проведение вступительных испытаний по программам, соответствующим образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, в режиме онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий, за исключением специальностей, указанных в пункте 24 настоящего Порядка.

При этом отбор среди поступающих абитуриентов допускается посредством проведения конкурса на основании средней оценки аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании, с учетом оценок по профилирующим предметам, необходимым для обучения по конкретной специальности.

Порядок определения средней оценки аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки по профилирующим предметам, необходимым для обучения по конкретной специальности, определяется уполномоченным государственным органом в области образования.

В случаях если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковыми средней оценкой аттестата или свидетельства и оценками по профилирующим предметам, необходимым для обучения по конкретной специальности, приемная комиссия спуза имеет право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий.»;

— в пунктах 37 и 38 слова «Министерство образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченный государственный орган в области образования»;

— в пункте 39 слова «Министерством образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования».

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

1) привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

2) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/161103/
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