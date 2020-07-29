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О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 27 июля 2020 года № 397 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек, Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях» от 17 июня 2016 года № 329

В целях совершенствования оценки деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек, Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях» от 17 июня 2016 года № 329 следующие изменения:

1) название после слов «в областях» дополнить словами «, органов местного самоуправления»;

2) в абзацах третьем и четвертом пункта 1 слова «глав местных государственных администраций – акимов районов» заменить словами «органов местного самоуправления»;

3) в Методике оценки деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, утвержденной указанным постановлением:

в абзацах втором и третьем пункта 8 слова «глав местных государственных администраций – акимов районов» заменить словами «органов местного самоуправления»;

4) в Положении об «Индексе доверия населения» к деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и глав местных государственных администраций – акимов районов, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова «глав местных государственных администраций – акимов районов» заменить словами «органов местного самоуправления»;

5) приложение 3 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр                                                        К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/161102/
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