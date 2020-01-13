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Минтруда стало уполномоченным госорганом по защите от семейного насилия

Постановлением Правительства Кыргызской Республики Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики определено в качестве уполномоченного государственного органа по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия.

Данное решение принято в целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия». Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики определено в качестве уполномоченного государственного органа по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия.

27 апреля 2017 года был подписан Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия». Указанный закон определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Его действие распространяется на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, как уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия, будет осуществлять следующие функции:

1) координировать деятельность и взаимодействовать с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия;

2) осуществлять сбор, обобщение и анализ данных о семейном насилии, проводить оценку эффективности системы мер по охране и защите от семейного насилия и вносить предложения по ее совершенствованию;

3) предоставлять субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, методическую, информационную, консультативную и организационную помощь;

4) координировать разработку коррекционных программ по работе с лицами, совершившими семейное насилие;

5) осуществлять мониторинг деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия с учетом гарантии их независимости, определенной соответствующими законами, и направлять рекомендации по совершенствованию их деятельности в данной сфере;

6) организовывать проведение научных и иных исследований в сфере охраны и защиты от семейного насилия;

7) осуществлять информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и защиты от семейного насилия;

8) предоставлять информацию об охране и защите от семейного насилия средствам массовой информации и электронным изданиям;

9) ежегодно составлять и публиковать отчеты об исполнении настоящего Закона;

10) обеспечивать доступ к информации в сфере охраны и защиты от семейного насилия, в том числе путем размещения ее на своем сайте;

11) оказывать содействие субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, в привлечении внебюджетных средств и развитию сотрудничества с международными организациями, физическими и юридическими лицами;

12) осуществлять иную деятельность в сфере охраны и защиты от семейного насилия в пределах своей компетенции.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140326/
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