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Ратифицировано грантовое соглашение по программе продвижения диверсификации

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Грантового соглашения по Программе продвижения экономической диверсификации — Подпрограмма 1 между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, подписанного 8 октября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 октября 2019 года.

Программа Азиатского банка развития по продвижению экономической диверсификации направлена на поддержку устойчивого экономического роста в Кыргызской Республике путем создания условий для повышения конкурентоспособности в сфере торговли и инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест.

В рамках данного Соглашения Кыргызской Республике будет предоставлена финансовая помощь на грантовой основе в размере 50 млн долларов США. Финансовые средства предназначены для поддержки республиканского бюджета.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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