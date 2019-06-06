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Одобрен Среднесрочный прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 гг.

Одобрен Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2020-2022 годы. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2020-2022 годы" разработан в целях определения количественных ориентиров и параметров макроэкономического развития на среднесрочный период.

Среднесрочный прогноз рассчитан на основе анализа тенденций развития экономики в 2018 году, оценки ожидаемых показателей в 2019 году и учитывает факторы/риски сложившейся фактической ситуации.

В Среднесрочном прогнозе определены основные направления развития ключевых секторов экономики на 2020 год, включая детализированное описание их прогнозных значений, и перспективы развития экономики страны в 2021-2022 годах, построенные на базе официальных прогнозов отраслевых министерств, государственных комитетов, административных ведомств, регионов.

Отметим, что Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2020-2022 годы является основой для разработки проекта Основных направлений фискальной политики Кыргызской Республики на 2020-2022 годы.

Главной целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспечение макроэкономической стабильности и достижение положительных тенденций развития.
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