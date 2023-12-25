Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 21.12.23 года № 689

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201

В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201 следующие изменения:

в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее – санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности.»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Санитарные правила распространяются на:

– действующие, проектируемые, строящиеся и реконструируемые объекты ДОО независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности;

– нежилые помещения, которыми могут пользоваться как юридические лица, так и физические лица (индивидуальные предприниматели).

При этом требования настоящих санитарных правил в части зонирования территории, этажности, набора и площади помещений не распространяются на ДОО, введенные в эксплуатацию до принятия настоящих санитарных правил.»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Использование помещений ДОО не по назначению не допускается.

В существующих дошкольных образовательных организациях допускается использование спальных помещений для проведения игр, занятий и приема пищи в свободное от сна время, если спальни оборудованы складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью.»;

– пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Здания ДОО размещают на внутриквартальных территориях жилых районов и/или территориях, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее допустимые уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил. Перед участками дорог, проходящими вдоль территорий ДОО или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов, должен быть установлен дорожный знак «Дети» в соответствии с Правилами дорожного движения.»;

– пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Зона игровой территории включает в себя групповые игровые площадки из расчета не менее 5,5 м2 на одного ребенка ясельного возраста и не менее 7,2 м2 на одного ребенка дошкольного возраста.»;

– пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Для защиты детей от солнца и осадков на территории ДОО устанавливают теневые навесы.»;

– пункт 28 после слов «плавательные бассейны» дополнить словами «или устанавливать разборные, надувные бассейны»;

– в пунктах 29, 56, 57, 210, 214, 276 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

– в пункте 34 слова «на хозяйственной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания» заменить словами «в специально отведенных местах»;

– в пункте 47 слова «не менее 3 м» заменить словами «не менее 2,7 м»;

– пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. В состав групповой ячейки входят:

– гардеробная (для приема детей и хранения верхней одежды);

– групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, при этом допускается объединение групповых ячеек со спальным местом, если групповая оборудована складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью);

– спальня (в свободное от сна время может использоваться для проведения игр, занятий и приема пищи, если спальня оборудована складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью);

– буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды);

– туалетная (совмещенная с умывальной).

51. Площади помещений групповой ячейки приведены

в таблице 1.

Таблица 1

Площади помещений групповой ячейки

№ п/п Наименование помещений Площади помещений 1 Гардеробная Не менее 18 м2 2 Групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми) Не менее 2,5 м2 – на 1 ребенка в ясельных группах и не менее 2,0 м2 – на 1 ребенка в дошкольных группах без учета мебели и ее расстановки 3 Буфетная Не менее 3,0 м2 4 Спальня Из расчета не менее 1,8 м2 – на 1 ребенка в ясельных группах и не менее 2,0 м2 – на 1 ребенка в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при расстановке кроватей (расстановка кроватей регламентируется пунктом

116 настоящих санитарных правил), при использовании раскладных кроватей расчет на 1 ребенка может быть ниже

2,0 м2 5 Туалетная Не менее 16 м2 – для дошкольных групп и не менее 12 м2 – для ясельных групп

»;

– предложение второе пункта 112 изложить в следующей редакции: «Спальни могут быть оборудованы стационарными кроватями, а также встроенными, складируемыми, откидными и выкатными кроватями.»;

– пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. В проектируемых, реконструируемых и существующих ДОО спальные помещения в свободное от сна время могут быть использованы для проведения игр, занятий и приема пищи, если спальное помещение оборудовано складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки.»;

– в предложении втором пункта 122 цифру «3» заменить цифрой «2»;

– пункт 142 после слов «центрального» дополнить словами «или автономного»;

– пункт 249 дополнить предложением третьим следующего содержания: «Доступ посторонних лиц в производственные и складские помещения запрещается.»;

– в пункте 329 слово «три» заменить словом «два».

2. Министерствам и ведомствам, местным государственным администрациям Кыргызской Республики:

1) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель

Кабинета Министров

Кыргызской Республики А.У. Жапаров