Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 21.12.23 года № 689
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201
В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201 следующие изменения:
в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», утвержденных вышеуказанным постановлением:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее – санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности.»;
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Санитарные правила распространяются на:
– действующие, проектируемые, строящиеся и реконструируемые объекты ДОО независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности;
– нежилые помещения, которыми могут пользоваться как юридические лица, так и физические лица (индивидуальные предприниматели).
При этом требования настоящих санитарных правил в части зонирования территории, этажности, набора и площади помещений не распространяются на ДОО, введенные в эксплуатацию до принятия настоящих санитарных правил.»;
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Использование помещений ДОО не по назначению не допускается.
В существующих дошкольных образовательных организациях допускается использование спальных помещений для проведения игр, занятий и приема пищи в свободное от сна время, если спальни оборудованы складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью.»;
– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Здания ДОО размещают на внутриквартальных территориях жилых районов и/или территориях, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее допустимые уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил. Перед участками дорог, проходящими вдоль территорий ДОО или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов, должен быть установлен дорожный знак «Дети» в соответствии с Правилами дорожного движения.»;
– пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Зона игровой территории включает в себя групповые игровые площадки из расчета не менее 5,5 м2 на одного ребенка ясельного возраста и не менее 7,2 м2 на одного ребенка дошкольного возраста.»;
– пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Для защиты детей от солнца и осадков на территории ДОО устанавливают теневые навесы.»;
– пункт 28 после слов «плавательные бассейны» дополнить словами «или устанавливать разборные, надувные бассейны»;
– в пунктах 29, 56, 57, 210, 214, 276 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
– в пункте 34 слова «на хозяйственной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания» заменить словами «в специально отведенных местах»;
– в пункте 47 слова «не менее 3 м» заменить словами «не менее 2,7 м»;
– пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:
«50. В состав групповой ячейки входят:
– гардеробная (для приема детей и хранения верхней одежды);
– групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, при этом допускается объединение групповых ячеек со спальным местом, если групповая оборудована складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью);
– спальня (в свободное от сна время может использоваться для проведения игр, занятий и приема пищи, если спальня оборудована складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью);
– буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды);
– туалетная (совмещенная с умывальной).
51. Площади помещений групповой ячейки приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Площади помещений групповой ячейки
|
№
п/п
|
Наименование помещений
|
Площади помещений
|
1
|
Гардеробная
|
Не менее 18 м2
|
2
|
Групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми)
|
Не менее 2,5 м2 – на 1 ребенка в ясельных группах и не менее 2,0 м2 – на 1 ребенка в дошкольных группах без учета мебели и ее расстановки
|
3
|
Буфетная
|
Не менее 3,0 м2
|
4
|
Спальня
|
Из расчета не менее 1,8 м2 – на 1 ребенка в ясельных группах и не менее 2,0 м2 – на 1 ребенка в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при расстановке кроватей (расстановка кроватей регламентируется пунктом
|
5
|
Туалетная
|
Не менее 16 м2 – для дошкольных групп и не менее 12 м2 – для ясельных групп
»;
– предложение второе пункта 112 изложить в следующей редакции: «Спальни могут быть оборудованы стационарными кроватями, а также встроенными, складируемыми, откидными и выкатными кроватями.»;
– пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. В проектируемых, реконструируемых и существующих ДОО спальные помещения в свободное от сна время могут быть использованы для проведения игр, занятий и приема пищи, если спальное помещение оборудовано складируемыми, откидными и/или выкатными кроватями, другими облегченными видами спального оборудования и мебелью. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки.»;
– в предложении втором пункта 122 цифру «3» заменить цифрой «2»;
– пункт 142 после слов «центрального» дополнить словами «или автономного»;
– пункт 249 дополнить предложением третьим следующего содержания: «Доступ посторонних лиц в производственные и складские помещения запрещается.»;
– в пункте 329 слово «три» заменить словом «два».
2. Министерствам и ведомствам, местным государственным администрациям Кыргызской Республики:
1) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления;
2) привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики А.У. Жапаров