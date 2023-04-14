Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 06.04.23 года № 194

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О применении счета-фактуры» от 18 марта 2022 года № 141

В целях реализации статьи 178 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О применении счета-фактуры» от 18 марта 2022 года

№ 141 следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что:

1) налогоплательщик:

— регистрируется в качестве участника информационной системы электронных счетов-фактур согласно Порядку, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления;

— оформляет счета-фактуры по форме и в порядке, утвержденным уполномоченным налоговым органом;

2) требования к регистрации в качестве участников информационной системы электронных счетов-фактур и оформлению счета-фактуры не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность с применением ККМ и:

— уплачивающих налог на основе патента;

— применяющих нулевую ставку по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога, объем выручки которых за последние 12 месяцев, следующих подряд, не превысил сумму 8000 000 сомов.»;

2) в Порядке формирования и обращения счета-фактуры, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— главу 2 дополнить пунктом 121 следующего содержания:

«121. Уполномоченный налоговый орган вправе приостановить действие учетной записи в качестве участника электронного документооборота в ИС ЭСФ в случаях наличия следующих рисков:

1) отсутствия товаров на выписываемые ЭСФ;

2) отсутствия документов о происхождении товаров;

3) выявления фактов отсутствия поставки товаров, работ и услуг;

4) непредставления налоговой отчетности;

5) неподтверждения экспортных поставок.

Уполномоченный налоговый орган возобновляет действие учетной записи в качестве участника электронного документооборота в ИС ЭСФ в случае неподтверждения рисков лже-поставок.»;

− в пункте 58 слова «Налоговым органом» заменить словами «Органами налоговой службы»;

— дополнить главой 7 следующего содержания:

"Глава 7. Особенности признания счетов-фактур недействительными

62. ЭСФ признается недействительной в следующих случаях:

1) выявление неверного заполнения сведений в ЭСФ;

2) выявление при проведении налоговой проверки несоответствия данных в ЭСФ;

3) выявление налоговыми органами отсутствия товаров и/или непредоставления работ/услуг по выписанным ЭСФ;

4) представление налогоплательщиком заявления с приложением документов, подтверждающих ошибочное заполнение ЭСФ.

63. В целях признания ЭСФ недействительным в органах налоговой службы создается комиссия. Порядок работы и состав комиссии утверждаются уполномоченным налоговым органом.

64. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 62 настоящего Порядка, в том числе поступления заявления от налогоплательщика, рассматривает имеющиеся факты или заявление налогоплательщика, по итогам которых составляется справка о результатах рассмотрения.

65. В справке указываются:

1) обоснованное описание выявленного несоответствия и/или других фактов, связанных с несоответствующим оформлением ЭСФ;

2) выводы результатов рассмотрения комиссии.

66. На основании справки органами налоговой службы выносится решение о признании ЭСФ недействительным.

67. Решение о признании ЭСФ недействительным вручается облагаемому субъекту в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации соответствующего решения в налоговом органе.

68. ЭСФ, признанные недействительными согласно настоящему Порядку, не включаются в налоговую отчетность.

69. В случае если заявление подано налогоплательщиком, соответствующее решение налогового органа вручается заявителю в зависимости от способа подачи им заявления.

При явочном получении в налоговом органе решения необходимо предъявление должностным лицом субъекта оригинала документа, удостоверяющего личность.

70. В случае если заявление на бумажном носителе подано заявителем в явочном порядке, соответствующее решение налогового органа должно быть получено им в явочном порядке, в течение срока, не превышающего десяти календарных дней со дня подачи им заявления.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров