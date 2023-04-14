Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 06.04.23 года № 194
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О применении счета-фактуры» от 18 марта 2022 года № 141
В целях реализации статьи 178 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О применении счета-фактуры» от 18 марта 2022 года
№ 141 следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
1) налогоплательщик:
— регистрируется в качестве участника информационной системы электронных счетов-фактур согласно Порядку, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления;
— оформляет счета-фактуры по форме и в порядке, утвержденным уполномоченным налоговым органом;
2) требования к регистрации в качестве участников информационной системы электронных счетов-фактур и оформлению счета-фактуры не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность с применением ККМ и:
— уплачивающих налог на основе патента;
— применяющих нулевую ставку по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога, объем выручки которых за последние 12 месяцев, следующих подряд, не превысил сумму 8000 000 сомов.»;
2) в Порядке формирования и обращения счета-фактуры, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— главу 2 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Уполномоченный налоговый орган вправе приостановить действие учетной записи в качестве участника электронного документооборота в ИС ЭСФ в случаях наличия следующих рисков:
1) отсутствия товаров на выписываемые ЭСФ;
2) отсутствия документов о происхождении товаров;
3) выявления фактов отсутствия поставки товаров, работ и услуг;
4) непредставления налоговой отчетности;
5) неподтверждения экспортных поставок.
Уполномоченный налоговый орган возобновляет действие учетной записи в качестве участника электронного документооборота в ИС ЭСФ в случае неподтверждения рисков лже-поставок.»;
− в пункте 58 слова «Налоговым органом» заменить словами «Органами налоговой службы»;
— дополнить главой 7 следующего содержания:
"Глава 7. Особенности признания счетов-фактур недействительными
62. ЭСФ признается недействительной в следующих случаях:
1) выявление неверного заполнения сведений в ЭСФ;
2) выявление при проведении налоговой проверки несоответствия данных в ЭСФ;
3) выявление налоговыми органами отсутствия товаров и/или непредоставления работ/услуг по выписанным ЭСФ;
4) представление налогоплательщиком заявления с приложением документов, подтверждающих ошибочное заполнение ЭСФ.
63. В целях признания ЭСФ недействительным в органах налоговой службы создается комиссия. Порядок работы и состав комиссии утверждаются уполномоченным налоговым органом.
64. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 62 настоящего Порядка, в том числе поступления заявления от налогоплательщика, рассматривает имеющиеся факты или заявление налогоплательщика, по итогам которых составляется справка о результатах рассмотрения.
65. В справке указываются:
1) обоснованное описание выявленного несоответствия и/или других фактов, связанных с несоответствующим оформлением ЭСФ;
2) выводы результатов рассмотрения комиссии.
66. На основании справки органами налоговой службы выносится решение о признании ЭСФ недействительным.
67. Решение о признании ЭСФ недействительным вручается облагаемому субъекту в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации соответствующего решения в налоговом органе.
68. ЭСФ, признанные недействительными согласно настоящему Порядку, не включаются в налоговую отчетность.
69. В случае если заявление подано налогоплательщиком, соответствующее решение налогового органа вручается заявителю в зависимости от способа подачи им заявления.
При явочном получении в налоговом органе решения необходимо предъявление должностным лицом субъекта оригинала документа, удостоверяющего личность.
70. В случае если заявление на бумажном носителе подано заявителем в явочном порядке, соответствующее решение налогового органа должно быть получено им в явочном порядке, в течение срока, не превышающего десяти календарных дней со дня подачи им заявления.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров