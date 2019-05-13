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Подписаны указы о назначении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Чуйский и Нарынский областные суды для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения для назначения на должности судей Верховного суда, Чуйского областного суда и Ошского городского суда — по 1 кандидату, Джалал-Абадского и Иссык-Кульского областных судов — по 2 кандидата и Нарынского областного суда — 6 кандидатов, всего по 13 претендентов.

6 мая 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 6 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 7 претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

По 6 кандидатам на должности судей местных судов Главой государства изданы указы.

Первым из них отобранные 6 кандидатов назначены на должности судей местных судов на сроки в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

— в Джалал-Абадский областной суд — Чоноев Адилет Адамжанович;

— в Чуйский областной суд — Мурзалиева Жыргал Нуржановна;

— Нарынский областной суд — Бакиров Кайридин, Малдыбаев Нурлан Малдыбаевич, Мелсов Женишбек Мелсович, Мукамбетов Улукбек Кубанычбекович.

Указы вступают в силу со дня подписания.
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