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О выделении денег на выплату единовременного пособия ветеранам ВОВ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также отдавая дань глубокого уважения гражданам Кыргызской Республики, внесшим неоценимый вклад в великую Победу, из резервного фонда Президента Кыргызской Республики выделено 7091000 (семь миллионов девяносто одна тысяча) сомов на выплату единовременного денежного пособия в размере 20000 сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

— инвалидам Великой Отечественной войны;

— участникам Великой Отечественной войны;

— лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

— лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По состоянию на 20 апреля 2019 года в Кыргызской Республике проживают 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них:

89 — инвалиды Великой Отечественной войны;

220 — участники Великой Отечественной войны;

17 — лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

24 — лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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