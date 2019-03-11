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Внесены изменения в Закон «О семенах»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О семенах».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 января 2019 года.

Цель принятия Закона — совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы семенного сектора сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Законом предусмотрено нижеследующее:

— исключение специального разрешения государственного органа управления сельским (лесным) хозяйством на ввоз семян и посадочного материала, а также реестры производителей, реализаторов, импортеров и экспортеров сортовых семян. Это обусловлено тем, что, данные нормы не применяется в законодательствах странах — членов Евразийского экономического союза, а также для исключения коррупционной составляющей;

— исключение из данного Закона импортное карантинное разрешение, так как данное разрешение регулируются Законом Кыргызской Республики «О карантине растений».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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