Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Баткенский областные суды и в Бишкекский городской суд для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики (далее — Совет) на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения для назначения на должности судей Верховного суда КР и Бишкекского горсуда — по 1 кандидату, Джалал-Абадского облсуда — 9 кандидатов и Баткенского облсуда — 4 кандидата.

22 февраля 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 10 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 5 претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет.

По 10 кандидатам на должности судей местных судов Главой государства изданы указы.

Одним из них отобранные 10 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

— в Бишкекский горсуд — Абдымомунова Джамиля Канатбековна;

— в Джалал-Абадский областной суд — Абдыразаков Омурбек Анарбекович, Акбаров Шакирали Айтбаевич, Бекташов Суйунбек Исраилович, Ботоев Ильяс Кулубаевич, Токтосун уулу Каныбек;

— в Баткенский областной суд — Абдураимов Арзыбай Базарбаевич, Азимжанов Мадамин Низамидинович, Алимкулов Нургазы Халилович, Кожобекова Гульмира Турдумаматовна.

Указы вступают в силу со дня подписания.