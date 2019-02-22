Постановление Правительства КР от 19 февраля 2019 года № 57



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере деятельности Координационного совета по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики

В целях упорядочения и повышения эффективности работы Координационного совета по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10, 17 и 40 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики» от 17 марта 2014 года № 155 следующие изменения:

в Положении о Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Решением Координационного совета в предусмотренных законодательством случаях могут образовываться комиссии из числа представителей государственных органов, для изучения конкретных вопросов в сфере прав и свобод человека в Кыргызской Республике.

Решение об образовании комиссии для изучения конкретных вопросов в сфере прав и свобод человека в Кыргызской Республике может быть принято Координационным советом без проведения заседания, опросным путем.»;

- в пункте 11 слово «трех» заменить словом «четырех»;

- в пункте 12 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- образовывает рабочие группы по подготовке национальных периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении положений международных договоров в сфере прав человека, рабочие группы по рассмотрению сообщений и жалоб граждан, направленных в Совет;»;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«- определяет руководителей соответствующих рабочих групп из числа представителей Секретариата Координационного совета и/или из числа представителей уполномоченных государственных органов, задействованных в подготовке национальных периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении положений международных договоров в сфере прав человека, а также при рассмотрении сообщений и жалоб граждан, направленных в Совет;

- утверждает состав комиссии для изучения конкретных вопросов в сфере прав и свобод человека в Кыргызской Республике.»;

- абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Координационный совет организует свою работу в соответствии с настоящим Положением, принимаемыми им решениями и ежегодно утверждаемыми планами.»;

- пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Члены Координационного совета и ответственные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов в соответствии с планом работы Координационного совета, а также с протокольными решениями Координационного совета, несут персональную ответственность за их качество, своевременность исполнения и представления в Секретариат Координационного совета.

Материалы к заседанию Координационного совета представляются в Секретариат Координационного совета не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Координационного совета.»;

- пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Сроки исполнения решений Координационного совета могут быть продлены при наличии веских оснований по обоснованному, письменному обращению органа-исполнителя в Секретариат Координационного совета, до очередного заседания Координационного совета.»;

- пункт 28 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«- контроль исполнения планов и решений Координационного совета;».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О вопросах взаимодействия государственных органов по рассмотрению сообщений и решений договорных органов ООН по правам человека»

от 8 ноября 2017 года № 731 следующее изменение:

в Положении о порядке взаимодействия государственных органов по рассмотрению сообщений и решений договорных органов ООН по правам человека, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Государственные органы – члены Координационого совета определяют ответственных лиц для обеспечения взаимодействия с Секретариатом по рассмотрению сообщений и решений договорных органов ООН по правам человека.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.