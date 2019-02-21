О внесении изменения в постановление о предельной штатной численности ведомств

Постановление Правительства КР от 20 февраля 2019 года № 71

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473

В целях оптимизации структуры и штатной численности аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующее изменение:

— в приложении 2 к вышеуказанному постановлению:

в пункте 3 цифры «164» заменить цифрами «145».

2. Рекомендовать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

— в месячный срок привести структуру и штатную численность в соответствие с настоящим постановлением;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел кадровой работы и государственной службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.