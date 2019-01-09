О внесении изменений в некоторые решения правительства КР в сфере строительства

Постановление Правительства КР № 634 от 25 декабря 2018 года
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере строительства
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 24 июня 2013 года № 372 следующее изменение:
в Положении о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— абзац одиннадцатый пункта 9 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 августа 2012 года № 600 следующие изменения:
в Положении о Департаменте жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пункте 1 слова «и оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий» исключить;
— пункт 5 признать утратившим силу;
— в пункте 9:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- реализация политики по развитию жилищного строительства в Кыргызской Республике.»;
— абзац шестой подпункта 2 пункта 10 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.