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О внесении изменений в некоторые решения правительства КР в сфере строительства

Постановление Правительства КР № 634 от 25 декабря 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере строительства

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 24 июня 2013 года № 372 следующее изменение:

в Положении о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац одиннадцатый пункта 9 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 августа 2012 года № 600 следующие изменения:

в Положении о Департаменте жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1 слова «и оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий» исключить;

— пункт 5 признать утратившим силу;

— в пункте 9:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- реализация политики по развитию жилищного строительства в Кыргызской Республике.»;

— абзац шестой подпункта 2 пункта 10 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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