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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 611 от 25 декабря 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197

В целях определения условий оплаты труда работников Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики, не относящихся к категории государственных служащих, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197 следующие изменения:

— в абзаце втором пункта 1 цифры «23¹» заменить цифрами «23²»;

— дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

«6¹. Предоставить право руководителю Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики устанавливать процентные надбавки к должностному окладу судебных экспертов за наличие квалификационной категории:

— высшая категория — 20 процентов;

— первая категория — 10 процентов.»;

— дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

«7¹. Установить, что надбавки к должностному окладу за ученую степень выплачиваются в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об установлении надбавок за ученую степень» от 4 июля 2006 года № 492.»;

— пункт 8 признать утратившим силу;

— дополнить приложением 23² в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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