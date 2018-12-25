Об утверждении Программы правительства по развитию экспорта на 2019-2022 годы

Постановление Правительства КР от 20 декабря 2018 года № 596



Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы

В целях повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, в рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы «Единство. Доверие. Созидание», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

— Программу Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы согласно приложению 1;

— План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и органам местного самоуправления (по согласованию):

— при ежегодном формировании и внесении изменений в республиканский бюджет предусмотреть финансирование расходов на реализацию Плана мероприятий.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, органам местного самоуправления (по согласованию) и Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию):

— ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики для обобщения.

4. Министерству экономики Кыргызской Республики, ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.

5. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.