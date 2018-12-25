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О признании утратившим силу постановления правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 18 декабря 2018 года № 589

О признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании мэрии города Бишкек полномочий по лицензированию перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 16 августа 2008 года № 465

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законами Кыргызской Республики «О транспорте», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» и «Об автомобильном транспорте», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании мэрии города Бишкек полномочий по лицензированию перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 16 августа 2008 года № 465.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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