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Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2018 года.

Закон вносит в Налоговый кодекс Кыргызской Республики поправки, согласно которым:

— Налоговой регистрации в КР в соответствии с налоговым законодательством подлежат субъекты, деятельность которых подпадает под предпринимательскую деятельность и/или признается таковой (внесены редакционные изменения в часть 1 статьи 95).

— Физические лица, деятельность которых подпадает под предпринимательскую деятельность и/или признается таковой, обязаны подать в налоговый орган заявление о налоговой регистрации не позднее конца месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена деятельность, признаваемая предпринимательской деятельностью. Статья 96 дополнена частью 2-1.

— Стипендии, выплачиваемые учащимся и студентам учреждений образования Кыргызской Республики, а также стипендии, выплачиваемые некоммерческими организациями Кыргызской Республики, являются доходом, не облагаемым подоходным налогом (пункт 6 статьи 167 изложен в новой редакции).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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