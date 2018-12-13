Постановление Правительства КР от 6 декабря 2018 года № 565

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, регулирующие деятельность уполномоченного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, а также связанные с закупками товаров, работ, услуг и проведением зачета сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей

В целях создания необходимых условий для эффективной работы уполномоченного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398 следующие изменения:

пункт 2 после слов «Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики,» дополнить словами «Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция),»;

в порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 5 после слов «Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики,» дополнить словами «Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция),».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке проведения зачета сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по годовым отчетам при финансировании бюджетных учреждений» от 3 ноября 2011 года № 694 следующее изменение:

в Инструкции о порядке проведения зачета сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по годовым отчетам при финансировании бюджетных учреждений, утвержденной вышеуказанным постановлением:

в абзаце третьем слова «в сфере контроля наркотиков» заменить словами «в сфере борьбы с экономическими преступлениями».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 4 мая 2017 года № 253 следующее изменение:

— в пункте 26 приложения 1 к вышеуказанному постановлению цифры «57» заменить цифрами «70».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.