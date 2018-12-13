Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», «О введении в действие Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», Гражданский кодекс Кыргызской Республи ки)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2018 года.

Цель Закона — оптимизация проведения процедур временной администрации и ликвидации банков и устранение противоречий в законодательстве.

В Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» внесены поправки, согласно которым:

— в случаях, когда в банке, в который назначен Временный администратор, не имеется ликвидных средств для оплаты труда Временного администратора и привлеченных им специалистов, не являющихся служащими Национального банка, по решению Национального банка эти расходы осуществляются за счет собственных средств Национального банка. Данные расходы будут отнесены на затраты банка, в который назначен Временный администратор. Расходы, осуществленные Национальным банком, погашаются банком в случае прекращения деятельности Временной администрации, а в случае начала процедуры принудительной ликвидации в отношении банка — в соответствии с установленной Законом очередностью удовлетворения требований кредиторов;

— уточнен порядок определения размера вознаграждения ликвидатору. Вознаграждение ликвидатору устанавливается судом по предложению Национального банка соразмерно сложности ликвидируемого банка, но не может превышать должностной оклад председателя правления ликвидируемого банка, исчисляемый за последний год, предшествующий введению Временной администрации или отзыву лицензии, либо размера вознаграждения Временного администратора, действовавшего в банке на дату принятия решения о ликвидации банка;

— ликвидатор освобождается от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд в интересах банка, в отношении которого проводится процедура ликвидации;

— в случаях, когда в банке отсутствуют ликвидные средства для покрытия административных расходов при проведении процедуры ликвидации банка, такие расходы могут быть осуществлены за счет собственных средств Национального банка по мотивированному обращению ликвидатора банка. Национальный банк предоставляет денежные средства на покрытие административных расходов на основании договора, заключаемого с ликвидатором банка.

В Закон «О введении в действие Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» внесено дополнение предусматривающее, что процедура специального администрирования преобразуется в процедуру ликвидации, а специальный администратор приобретает статус ликвидатора, при этом судебных актов, решений Национального банка о таком преобразовании/изменении статуса не требуется.

В часть II Гражданского кодекса КР внесено дополнение о том, что небанковские финансово-кредитные организации, получившие соответствующую лицензию Национального банка, имеют право привлекать вклады.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу законов «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и «О введении в действие Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».