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Об утверждении Порядка назначения и выплаты пособия по беременности и родам

Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 534

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пособия по беременности и родам безработным женщинам, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы

В соответствии со статьей 98 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам безработным женщинам, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, согласно приложению.

2. Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики:

— обеспечить назначение и выплату пособия по беременности и родам безработным женщинам, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.
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